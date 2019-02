De Laurentiis saluta Hamsik

Aurelio De Laurentiis saluta Marek Hamsik, ufficialmente al Dalian Yifang. "È un giocatore del Dalian Yifang, è tutto a posto. Mi auguro di avere l'occasione di salutarlo con i tifosi durante la pausa del campionato cinese", ha detto ai cronisti a Zurigo, prima della partita del Napoli in Europa League. "Ce lo siamo tenuti stretto tutti questi anni. Lo voleva Moratti, lo voleva Allegri sia quando era al Milan che oggi alla Juventus. In estate mi aveva parlato della Cina, gli risposi che capivo l'occasione ma anche che c'era un nuovo allenatore e dovevo capire come si sarebbe organizzato".

"Il nuovo capitano è Insigne, un napoletano che tiene alla maglia che indossa. In estate ci saranno due-tre cambi importanti", conclude il patron.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 13:25