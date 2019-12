De Laurentiis sfida il Milan per un centrocampista

In attesa di conoscere con certezza il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a guardarsi intorno per sistemare il reparto avanzato.

Dopo lo svedese, sulla lista di Boban c'è il nome di Dani Olmo, trequartista con caratteristiche offensive seguito da tempo dai rossoneri. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Sulle tracce del classe 1998, però, c'è anche il Napoli, al lavoro per trovare un sostituto di Fabian Ruiz che non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Più defilati invece i due club di Manchester

SPORTAL.IT | 27-12-2019 17:44