De Laurentiis si scaglia di nuovo contro la Juventus

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato ad attaccare la Juventus a margine del forum ‘Il calcio che vogliamo’ che si sta svolgendo nella redazione del Corriere dello Sport.

“La Juventus ha avuto 75 milioni gratuitamente per lo stadio, quindi ha speso soltanto 50 milioni sui 125 dello Stadium. Vogliamo poi dire che la famiglia Agnelli ha un potere su Torino che gli ha permesso di avere dei favori? Io personalmente ho l’intenzione di rinnovare e investire nello stadio, che verrà rivoluzionato con le Universiadi, ma il problema non è solo in quello”.

Secondo il numero uno del club partenopeo, il calcio italiano ha perso appeal: “La Juventus ha 13 punti in più del Napoli e noi dieci in più dell’Inter. Vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Il Napoli non ha un euro di debiti con le banche. Dobbiamo preoccuparci anche di ciò che proponiamo. Il nostro calcio non piace ai giovani, è vecchio, mio nipote dopo 10 minuti del Napoli va a giocare a Fortnite facendomi arrabbiare. Il nostro spettacolo non è più per giovanissimi, ma per vecchi. Poniamoci il problema: come proporlo? La più grossa cazzata del mondo è comprare giocatore e poi fare solo tre cambi, ma dove sta scritto? Siamo industriali o no? Dobbiamo essere dipendenti da FIFA e UEFA o solo dal mondo dell’impresa del calcio che dovrebbe autogestirsi a livello nazionale ed europeo? Arriverà sempre qualcuno di vecchio, istituzionalizzato, che poi ci creerà regole che non andranno bene”.

Nel corso dello stesso forum, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha proposto una clamorosa rivoluzione in serie A:”Il calcio sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato di playoff e playout in Serie A. E una modalità per aprire un confronto, ma è un’idea che mettiamo sul libro di fantascienza e poi ci possiamo confrontare. Ci può essere una prima fase di campionato con 10 squadre da playoff e 10 da playout, poi una seconda fase che genererebbe interesse”.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 12:58