De Laurentiis svela il futuro di Icardi: frecciata a Wanda Nara

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche di Mauro Icardi, l'attaccante argentino in uscita dall'Inter perché fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Il giocatore è stato accostato alla Juventus e anche al Napoli, ma nelle ultime ore l'opzione azzurra sembra più lontana: "Ancelotti ha detto che non vuole scambiare Insigne con Icardi? E ha ragione. Lui vorrà sempre andare alla Juventus. Ma anche io preferisco Lorenzo, perché di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens".

Poi su Maurito manda una frecciata neanche troppo velata a Wanda Nara: "E' un talento gestito male, da l'impressione di non aver colto l’importanza del ruolo che riveste. Non nego di averlo cercato: Icardi è fortissimo ma si è parlato talmente tanto di lui che adesso sembra più anziano dei suoi ventisei anni. La considerazione nei suoi confronti è indiscutibile".

Conte ha messo Juventus e Napoli nettamente davanti all'Inter: "Conte, al quale do il bentornato, conosce il calcio italiano e gli è rimasto legato anche durante questa sua missione in Inghilterra. Ha notato i nostri progressi, quelli di un club che da dieci anni è stabilmente in Europa, e li ha sottolineati con onestà. Vi aggiungo che la nostra volontà di migliorarci, incontestabile per il passato, rimane tale anche per il futuro", sono le parole del patron azzurro.

