De Laurentiis tiene in sospeso Sarri

L’allenatore è già cambiato, per il capitano si deciderà a breve. Ma alle condizioni del presidente. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del mercato del Napoli, alla voce uscite, spiegando la situazione di Marek Hamsik, per il quale è noto da tempo l’interessamento di un club cinese e la tentazione dello slovacco di lasciare l’Italia: "Per Hamsik io ho sempre chiesto 35 milioni, non so perché tutti dicono trenta. Io ho solo detto che al massimo posso scendere da 35 a 30, ma se non me li portano entro lunedì diventano 40”.

Chiaro anche il diniego alla proposta di inserire una contropartita tecnica: “Me ne hanno offerti 15, anzi mi hanno proposto un calciatore che gioca in Cina, ma ho spiegato loro che se gioca lì ormai ha dimenticato come si gioca in Italia e in Europa" ha tagliato corto De Laurentiis.

Solo tanta ironia e parole criptiche invece sulla possibilità di “liberare” Sarri per il Chelsea, magari insieme ad un pupillo: “Quando penso al Chelsea, lo sapete, canto 'Marina, Marina' (il riferimento è a Marina Granovskaia, braccio destro del presidente Abramovich, ndr). Sarri si vuole portare Albiol a Londra? Ma siete sicuri che possa andare al Chelsea? Vedremo".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 22-06-2018 21:10