De Laurentiis torna ad attaccare Sarri

Aurelio De Laurentiis torna ad attaccare Maurizio Sarri.

Il presidente del Napoli, a margine dell’elezione di Gabriele Gravina come presidente della Figc, ha dichiarato: “E’ un grande allenatore, ma ora non lo guardo più, gli auguro di fare la sua strada in Inghilterra. Al Napoli ha dato quello che poteva, ma con lui non abbiamo vinto nulla. Nella vita c’è chi gioca per se stesso e chi per la funzione per la quale è stato ingaggiato. E con questo credo di aver detto tutto”.

“Ancelotti non è venuto qui a godersi la pensione, come qualcuno ha scritto al suo arrivo. Lui è un grande allenatore che ha vinto tutto. Lo Scudetto? Tutto è possibile – ha concluso il patron dei partenopei – basta qualche passo falso della Juventus. Il Napoli ha iniziato un nuovo corso e credo che questo ciclo di tre anni andrà bene”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 19:25