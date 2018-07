De Laurentiis tuona contro la Lega

Aurelio De Laurentiis torna a criticare il sorteggio del campionato dopo la famosa fuga in motorino.

Il presidente azzurro ha commentato a Dimaro il sorteggio, che vedrà la squadra di Ancelotti affrontare nelle prime tre giornate Lazio, Milan e Sampdoria: "Forse è anche un vantaggio incontrare subito certe squadre, all'inizio potrebbero essere più deboli. Ma la cosa che mi interessa sarebbe quella di spettacolarizzare l'evento, deve essere più emozionante per chi guarda, con un'estrazione in diretta: potrebbero interpellarci su queste cose. Credo che il sorteggio vada tolto alla Lega Calcio. Avevo chiesto più attenzione per le 4 squadre che giocheranno la Champions League, è stato fatto solo parzialmente"

SPORTAL.IT | 27-07-2018 00:00