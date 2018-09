La super sfida Juventus-Napoli è, ormai, alle porte. De Laurentiis, presidente del club partenopeo, sarà all'Allianz Stadium per seguire la squadra guidata da Ancelotti in quella che è una gara importante in ottica Scudetto.

Seguirà la partita, come svelato dal Corriere del Mezzogiorno, insieme al nipote John John, ossia colui che ha indovinato il risultato (1-3) della recente sfida col Torino. De Laurentiis si affida anche alla scaramanzia.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 10:25