De Ligt alla Juve: c'è il via libera del Barcellona

Sembra mancare ormai solo l’ufficialità, o meglio la definizione della trattativa tra l’Ajax e la Juventus, per definire il passaggio di Matthijs De Ligt in bianconero.

Piano piano tutti gli ostacoli sono caduti, l’ultimo quello rappresentato dal Barcellona, che per lunghe settimane era sembrato avere in pugno il giovane difensore olandese.

Di fronte all’intesa raggiunta tra il giocatore e la Juve i catalani si sono fatti da parte, come rivelato dal giornalista Oriol Domenech, vicino al ds dell’Ajax Marc Overmars, ex giocatore del Barcellona: "Possiamo dirlo al 100%. Il Barça non farà più mosse e De Ligt giocherà nella Juventus nella prossima stagione" le parole di Domenech.

A questo punto le strategie di mercato del Barcellona cambiano per quanto riguarda la difesa: l’obiettivo numero uno diventa lo svedese del Manchester United Victor Lindelof.



SPORTAL.IT | 27-06-2019 10:31