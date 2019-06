De Ligt alla Juventus, ha vinto Cristiano Ronaldo: firma in arrivo

“Vuoi venire alla Juventus?”. Cristiano Ronaldo aveva fatto questa domanda a un sorpreso Matthijs de Ligt al termine della finale di Nations League tra Portogallo-Olanda. Due settimane dopo, il centrale olandese, capitano dell’Ajax e difensore più desiderato d’Europa, sta per firmare il contratto con il club bianconero.

Battuti due giganti come Barcellona e Psg. Proprio come la scorsa estate con CR7, la Juventus sorprende di nuovo tutti e sta per chiudere il colpo per una somma vicina ai 70 milioni di euro: un bel regalo al nuovo tecnico Maurizio Sarri.

I media spagnoli hanno anche rivelato le cifre dell’accordo: il giovane difensore guadagnerà 12 milioni di euro netti a stagione, sarà il calciatore classe ’99 più pagato al mondo e il secondo più pagato della serie A dopo il suo “sponsor” Cristiano Ronaldo.

Beffato il Psg che nelle ultime ore aveva provato un rilancio, ma Paratici aveva già chiuso tutto con l’agente del giocatore, Mino Raiola. La trattativa era in corso da tempo, ben prima del corteggiamento di Ronaldo, ma l’accelerazione delle ultime settimane è stata decisiva.

L’arrivo praticamente certo di De Ligt non esclude totalmente il ritorno di Paul Pogba a Torino, ma serviranno cessioni importanti per poter arrivare al francese, lo United chiede troppo (150 milioni). La Juve a centrocampo si è comunque coperta con l’arrivo di Ramsey e quello, sempre più probabile, di Rabiot.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 14:29