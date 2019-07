De Ligt-Cristiano Ronaldo, nuovo contatto: tifosi della Juve in festa

Matthijs de Ligt si avvicina alla Juventus, e anche sui social comincia passo passo ad entrare nel mondo bianconero. Il difensore centrale, vent’anni il 12 agosto, ha messo un ‘like’ a un post su Instagram di Cristiano Ronaldo, scatenando la gioia dei tifosi che lo aspettano con ansia a Torino.

La mossa del nazionale olandese è stata immediatamente notata da tanti tifosi bianconeri, un po’ preoccupati per la trattativa non ancora chiusa con l’Ajax per la cessione a titolo definitivo del giocatore. Ronaldo e De Ligt erano entrati in contatto al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda, quando il cinque Pallone d’Oro gli aveva chiesto pubblicamente di raggiungerlo a Torino: un “corteggiamento” che era stato molto apprezzato dal promettente 19enne oranje.

Ora il “Mi piace” a un video dell’attaccante bianconero che si allena: una conferma delle convinzioni del giocatore subito sottolineata dai commenti dei tifosi juventini, centinaia.

Mentre l’intesa con De Ligt è già stata trovata da tempo (guadagnerà 12 milioni di euro l’anno), è ancora da raggiungere un accordo tra la Juventus, ferma a 65 milioni, e l’Ajax, che forte dell’offerta del Barcellona ne vuole 75. L’agente del calciatore, Mino Raiola, teme lo stallo e al Telegraaf è uscito definitivamente allo scoperto: “De Ligt ha trovato l’accordo con la Juventus. Ora aspettiamo che si possa concludere la tratativa tra i due club. Ma non abbiamo alcuna intenzione di rivolgerci all’arbitrato o di fare causa: da lunedì sarà regolarmente in ritiro. Non si fingerà malato, non è nel suo stile. Ma aspetterà che l’accordo tra le parti si trovi rapidamente”.

Il ragazzo andrà così regolarmente in ritiro con i Lancieri, in attesa del via libera da parte della sua società.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 14:03