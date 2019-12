De Ligt divide i tifosi della Juve, ma stuzzica una big d'Europa

Arrivato in estate con la pesante etichetta del difensore più costoso della storia del calcio italiano, Matthijs De Ligt sta vivendo una tribolata stagione d’ambientamento nella Serie A, campionato che potrebbe anche vederlo clamorosamente partire già la prossima estate, visto il possibile interessamento di una grande come il Real Madrid.

Il rendimento del difensore della Juventus è all’insegna di troppi alti e bassi: dopo il brutto inizio e la graduale ripresa con buone prestazioni, nelle ultime partite contro Sassuolo e Lazio l’ex Ajax è tornato a commettere errori evidenti con conseguenze pesanti a livello di risultato per i campioni d’Italia. In vista del rientro dall’infortunio di Chiellini, la titolarità di De Ligt dovrà essere valutata da Sarri, considerando il buon campionato che sta giocando Leonardo Bonucci.

Una cessione dell’olandese è altamente improbabile al termine dell’attuale stagione, se non altro per evitare una sanguinosa minusvalenza: la Juventus ha infatti versato 75 milioni all’Ajax e solo una super offerta potrebbe far vacillare la società bianconera.

Offerta che è però nelle potenzialità del Real Madrid, che potrebbe presto guardarsi attorno per individuare l’erede di capitan Sergio Ramos.

Lo stesso leader della retroguardia dei Blancos ha indicato proprio in De Ligt il proprio erede in un’intervista concessa a ‘Tudn’: “Sul mercato ci sono buoni giocatori e il club può acquistarli, ma il Real ha un ottimo centro di formazione. Il mio erede? I paragoni non fanno bene, ma De Ligt è un difensore centrale di grande avvenire, ha bisogno d'esperienza ma è un giocatore che ha un futuro".

Non si sta certo parlando dell’inizio di una trattativa di mercato, ma considerando il peso specifico che Ramos ha non solo nello spogliatoio, ma anche nei rapporti con il presidente Florentino Perez (basti pensare al mancato arrivo di Antonio Conte sulla panchina madridista durante la scorsa stagione, “introdotto” da frasi sibilline di Ramos), l’interesse del Real per De Ligt potrebbe già concretizzarsi al termine dell’attuale annata calcistica.



SPORTAL.IT | 10-12-2019 17:56