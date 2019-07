De Ligt, il presidente del Barcellona spaventa la Juve

Il Barcellona ha presentato Frenkie De Jong, il centrocampista acquistato dall’Ajax per 75 milioni.

A margine dell’evento il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu ha parlato del possibile e clamoroso ritorno di Neymar, mettendo pressione al Paris Saint-Germain: “Non mi va di parlare di giocatori di altre squadre, come non mi va che le altre squadre parlino dei nostri. Sappiamo che il giocatore vuole lasciare il Paris Saint-Germain, ma anche che il club non vuole che se ne vada".

Più stuzzicanti, almeno per i riflessi sul mercato italiano, le dichiarazioni sul futuro di Matthijs De Ligt, l’altro gioiellino dell’Ajax cui è interessato il Barcellona, ma anche la Juventus: "Da tempo dico che so dove sarebbe andato De Ligt. Non posso dirlo, devono farlo i diretti interessati" ha detto Bartomeu.

De Ligt ha già raggiunto un accordo con la Juventus, ma manca ancora quello tra i bianconeri e l'Ajax.



SPORTAL.IT | 05-07-2019 21:36