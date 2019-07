De Ligt: "In Serie A per crescere"

In Serie A per diventare migliore. Questo il manifesto, già in parte annunciato da Mino Raiola, con cui Matthijs de Ligt si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato come uno dei giocatori più attesi.

Il centrale olandese, approdato alla Juventus per 75 milioni, ha concesso un’intervista ad 'Ajax Tv' poco prima di imbarcarsi per l’Italia, spiegando i motivi per cui ha detto sì ai bianconeri: "È stata una scelta difficile, avevo diverse opzioni, ma bisogna sempre guardare cosa è meglio. Per me è importante sapere quanto giocherò e quanto il club crede in me. La Juventus mi ha voluto fortemente. Hanno visto un futuro per me e miglioramenti in determinati aspetti del mio gioco".

"Amo il modo in cui difendono gli italiani – ha aggiunto il classe '99 – ho fatto la mia scelta basandomi anche su questo. Molti miei modelli del passato sono italiani: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei proseguire ancora. Quando parli di difensori, i nomi a cui si arriva sono questi".

L'addio alla casa madre resta però doloroso: "Ho giocato qui per 10 anni nel settore giovanile e 3 anni in prima squadra. Ma ora devo fare un altro passo. Per me è emozionante lasciare questo club, qui ho vissuto momenti belli e tristi. Ma nella vita si arriva sempre a un arrivederci. Qui ad Amsterdam mi mancheranno tutti".



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-07-2019 12:57