De Ligt, polemica sul mancato rigore: arbitri al contrattacco

Il mancato rigore per tocco di braccio di De Ligt nel finale di Juventus-Bologna continua a far discutere i tifosi e gli addetti ai lavori, a due giorni dalla partita dell’Allianz Stadium. Il difensore olandese ha evidentemente colpito il pallone con il braccio, ma il precedente tocco di piede ha spinto Irrati a non concedere il tiro dagli undici metri ai rossoblu.

Sulla decisione controversa dell’arbitro e sulla polemica che ne è scaturita è intervenuto il capo degli arbitri Marcello Nicchi a Radio Rai: “Il mani di De Ligt in Juventus-Bologna non può mai essere penalty e non si può pensare che si applichino le regole in base al colore della maglia. Chi la pensa così, è bene che non vada allo stadio“, tuona il presidente dell’Aia.

“Se viene fatta prima una giocata e il braccio è scomposto, se anche la palla sbatte su un braccio non è rigore. Le sanzioni devono essere accettate e gli allenatori devono darci una mano, conoscendo bene il regolamento. Non hanno senso tutte queste polemiche“.

Nicchi fa riferimento al comma 4 della norma 12 del regolamento relativa alla casistica del fallo di mano: “Di solito non è un’infrazione se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore: se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso; se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino; se mani/braccia sono vicine al corpo e non si trovano in una posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo; quando un calciatore cade a terra e mani/braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo”.

Nicchi è contento della squadra arbitrale: “Gli arbitri stanno lavorando bene, stanno applicando regolamenti che non piacciono a tanta gente e non entusiasmano neanche noi. Se le regole hanno delle lacune non è colpa nostra: noi le applichiamo e lo stiamo facendo bene”.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 11:38