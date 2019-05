De Ligt, la Juventus torna in gioco

La Juventus scorge una possibilità per Matthijs De Ligt, che fino ad alcuni giorni fa era considerato ormai un giocatore del Barcellona. Le trattative per la firma del contratto con la società catalana hanno riscontrato qualche difficoltà nelle ultime settimane: lo spettacolare rendimento in Champions ha rallentato l’affare fino a un punto morto. Lo riporta Sport.es.

Mino Raiola, agente del calciatore, ritiene infatti che il prezzo sia aumentato, per cui non ha nessuna fretta di arrivare a un accordo col Barcellona o con un altro club. Il procuratore italo-olandese ritiene che De Ligt sia diventato il centrale più quotato d’Europa e vuole trovargli il miglior contratto possibile. Il Lanciere, insieme al suo agente, ha deciso di tornare a considerare altre offerte nella possibilità di poter ottenere un ingaggio migliore. Insieme alla Juve sono in corsa anche Bayern e PSG; non si deciderà comunque niente fino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 11:15