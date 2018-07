De Ligt, l'Ajax chiude la porta alla Juve

Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha messo fuori dal mercato i gioiellini del club olandese, Frenkie de Jong, Donny van de Beek e Matthijs de Ligt, quest'ultimo accostato alla Juventus in queste settimane.

Il dirigente dei lancieri ha dichiarato al De Telegraaf: "Non sono in vendita e lo abbiamo detto ai club interessati. Ripassino l'anno prossimo. Li lascino giocare 40 partite quest'anno con l'Ajax. Non andranno via nemmeno per cifre assurde".

SPORTAL.IT | 19-07-2018 15:15