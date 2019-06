De Ligt: porta in faccia a Cristiano Ronaldo

Il tentativo operato da Cristiano Ronaldo al termine di Portogallo-Olanda, la finale della Nations League, non sembra essere andato a buon fine. Matthijs de Ligt, 19 anni, difensore centrale dell’Ajax, sembra anzi quasi essersi infastidito per la proposta del cinque volte ‘Pallone d’oro’, che lo ha invitato a indossare la casacca della Juventus. “Veramente vorrei essere io a decidere dove andrò a giocare nella prossima stagione” ha osservato il ragazzo, tra l’altro a segno in Champions League contro i bianconeri nella sfida di Torino dei quarti di finale.

“Non so dove andrò. So però che voglio essere protagonista della squadra nella quale andrò, perché voglio giocare tanto” ha aggiunto il giovane talento parlando al sito online del Mundo Deportivo. Sul giocatore, comunque, c’è il Barcellona che da tempo ha pronta un’offerta colossale, ma che non ha evidentemente ancora trovato la quadratura del cerchio. Il club blaugrana ha già prelevato dall’Ajax un altro talento, Frankie De Jong, molto amico di De Ligt.

La società piemontese è al lavoro per rinforzare una retroguardia che ha perso per raggiunti limiti di età Andrea Barzagli, grande protagonista dell’epopea che ha portato a otto scudetti di fila e a un paio di finali di Champions League.

Sul tavolo svariati nomi. Marquinhos, brasiliano del Paris Saint Germain, è tentato dal ritorno in Italia dopo l’esperienza con la Roma: costa 60 milioni ma è considerato un incedibile dal club parigino. Kostas Manolas, tuttora giallorosso, ha un’abbordabilissima clausola rescissoria da 36 milioni di euro, ed è stato pubblicamente elogiato da Giorgio Chiellini. Da non escludere un ritorno di Medhi Benatia, disposto a fare retromarcia dopo l’addio di gennaio, dovuto più che altro a problemi con Massimiliano Allegri. Che però non è più l’allenatore della Vecchia Signora.

