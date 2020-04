De Ligt, riparte l'assalto. E non c'è solo il Man. Utd.

Ci risiamo: destini incrociati sull’asse Torino-Manchester-Barcellona. Il Manchester United sa di potere fare a meno di Paul Pogba, che è molto attratto dall’idea di tornare a indossare la casacca della Juventus. D’altro canto l’esperienza in Inghilterra del francese non è mai stata sfavillante mentre a Torino, dopo essersi ambientato, ha mostrato tutte le sue capacità.

I Red Devils, però, naturalmente, non lo regalano. E stando a quanto riferisce il ‘Daily Star’ avrebbero sparato alto, come contropartita tecnica: puntano a Matthjis De Ligt, difensore olandese su cui il club bianconero ha investito tantissimo nella scorsa estate e che era stato corteggiato anche dagli stessi inglesi, così come dal Barcellona. Sia De Ligt che Pogba, va sottolineato, hanno scelto come agente Mino Raiola, potente procuratore specializzato in operazioni complicate, anche con i catalani.

E a proposito di Barcellona i catalani stanno ragionando su una campagna acquisti faraonica: per l’attacco pensano a uno tra Lautaro Martinez e Neymar, che avrebbe già dato il suo benestare al ritorno in blaugrana, mentre in difesa sono con le antenne rizzate per capire se De Ligt rimarrà alla Juventus.

L’olandese, che non ha iniziato al meglio la sua avventura in bianconero, anche a causa dell’infortunio di Giorgio Chiellini, che non gli ha potuto fare da chioccia, ha poi migliorato il proprio rendimento e non pare dell’idea di svestire il bianconero dopo una sola stagione, tra l’altro assai particolare per le note questioni extracalcistiche.

Per ora di segnali da Raiola non ne sono arrivati e di solito è questo il periodo in cui l’agente inizia a battere sui tasti a lui più congeniali. Va ribadito, però, che è un anno anomalo e che quindi qualcosa potrebbe iniziare a muoversi solamente tra qualche settimana. Sperando che l’incubo finisca.

