De Ligt sorpreso: "Sarà dura essere titolare"

Matthijs De Ligt ha rilasciato le sue prime impressioni a Tuttosport dopo i primi giorni da giocatore bianconero: "Con i compagni mi trovo molto bene, sono davvero simpatici, imparo da loro ogni giorno. Ci sono molti giocatori di esperienza quindi sono davvero felice. Sono sorpreso del livello di tutti, sono concentrati e nessuno svetta perché tutti i singoli sono molto forti. Ovviamente sarà difficile essere titolare con giocatori così forti, ma io farò del mio meglio".

Su Ronaldo: "Cristiano non è stato il principale fattore perché io scegliessi la Juve: sono molti gli elementi che mi hanno indotto a decidere di accettare la chiamata bianconera. Poi è chiaro che è bello quando qualcuno così grande come lui dice qualcosa proprio a te, ma davvero: non è stato il fattore chiave".

SPORTAL.IT | 26-07-2019 09:53