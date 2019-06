Forte accelerata del Paris Saint Germain per Matthijs De Ligt. Dopo la brusca frenata del Barcellona, secondo Sky si sarebbe fatto prepotentemente avanti il club campione di Francia.

L'arrivo del centrale olandese potrebbe spingere all'addio Marquinhos, cercato in queste ultime settimane dalla Juventus. L'operazione De Ligt-Psg sarebbe in chiusura: Raiola è a Parigi per parlare con Antero, direttore sportivo del Psg.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 10:45