De Luca nel mirino del Cosenza

Il nome di Giuseppe De Luca è nella lista della spesa del Cosenza, che ha riconquistato la serie cadetta dopo un’assenza lunga quindici anni.

L’attaccante classe 1991 nell’ultima stagione ha giocato nell’Entella ma non scenderà in serie C (e potrebbe non restare anche se i liguri dovessero venire ripescati): i calabresi non sono però i soli ad avere mire sull’ex atalantino, apprezzato anche da un’altra neopromossa in B, il Padova, e dalla Salernitana.

In carriera, il nativo di Angera (Varese), ha giocato anche con un trittico di formazioni biancorosse: il Varese, il Vicenza e il Bari.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 12:35