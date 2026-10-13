Il negativo Masters di Shanghai ha complicato e non poco la rincorsa di Djokovic alle ATP Finals, con Nole a cui ora non rimane che Parigi per sperare in Torino, oppure tornare sui suoi passi

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo il successo all’ATP 500 di Pechino e l’annuncio della stagione chiusa in anticipo per via dell’infortunio al ginocchio da parte di Jannik Sinner, Novak Djokovic stava assaporando il ritorno alle Nitto ATP Finals. L’eliminazione all’esordio dal Masters 1000 di Shanghai ha però complicato parecchio le cose al serbo, soprattutto dopo il sorpasso di Alex de Minaur nella Race ATP, con Nole che ora dovrà puntare a un risultato importante a Parigi, oppure ritornare sui suoi passi e cambiare la programmazione di questo finale di stagione per cercare punti importanti negli ultimi ATP 250 e 500.

A Shanghai De Minaur sorpassa Djokovic nella Race ATP

Dopo una tournée asiatica in cui ha ottenuto solo sconfitte all’esordio, la conquista dell’ATP 500 di Pechino con tanto di vittorie su Alexander Zverev e Daniil Medvedev lungo il percorso ci aveva illuso sul ritorno di Djokovic ai suoi livelli abituali. Al Masters 1000 di Shanghai è però arrivata una nuova battuta d’arresto per il serbo, eliminato al debutto da Hubert Hurkacz. Una sconfitta pesante per Nole, che ha subito il sorpasso nella Race ATP da parte di De Minaur, approdato ai quarti di finale dopo la bella vittoria su Karen Khachanov.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione nella Race per le ATP Finals

Djokovic si trova ora dunque fuori dai qualificati alle ATP Finals, alle quali al momento potrebbe prendere parte solamente come riserva trovandosi al 10° posto della Race, giusto una posizione oltre l’ultima valida per un posto a Torino considerando che Sinner, attuale n°2, non potrà esserci. La situazione è comunque ancora tutta aperta per Nole, che ha uno svantaggio di soli 40 punti su De Minaur, che però è ancora in corsa a Shanghai.

Questa la situazione nella Race ATP, con i primi quattro giocatori che sono già certi della matematica qualificazione:

1° posto: Alexander Zverev 8950

2° posto: Jannik Sinner 7950

3° posto: Carlos Alcaraz 4600

4° posto: Ben Shelton 4480

5° posto: Flavio Cobolli 3540

6° posto: Frances Tiafoe 3380

7° posto: Arthur Fils 3325

8° posto: Daniil Medvedev 3120

9° posto: Alex de Minaur 2880

10° posto: Novak Djokovic 2840

11° posto: Rafael Jodar 2609

12° posto: Taylor Fritz 2530

A Djokovic non rimane che Parigi, o tornare sui suoi passi

Per sperare nella qualificazione alle Nitto ATP Finals Djokovic ora sarà chiamato a fare un gran risultato a quello che, guardando il suo calendario, rimane l’ultimo torneo in programma per Nole prima di Torino, ovvero il Masters 1000 di Parigi. Vista la situazione nella Race e che De Minaur potrebbe aumentare il proprio vantaggio tra Shanghai e l’ATP 500 di Vienna, non è da escludere che il serbo decida di tornare sui suoi passi e chiedere una wild card per i prossimi tornei come gli ATP 250 di Lione, Bruxelles o Almaty che si terranno dal 18 al 25 ottobre, gli ATP 500 di Vienna o Basilea che invece si disputeranno dal 25 ottobre all’1 novembre e l’ATP 250 di Stoccolma, ultimo torneo in programma tra il 7 e il 14 novembre.