De Paul-Fiorentina, ormai è quasi guerra

Rodrigo De Paul diventa un vero e proprio caso di mercato. L'argentino è promesso sposo della Fiorentina, ma l'Udinese non intende lasciarlo partire e tra le parti si sta ora scatenando un vero e proprio braccio di ferro.

Dopo le parole difficilmente fraintendibili di Daniele Pradè in conferenza stampa ("Ci hanno presentato venti giorni fa un'offerta non idonea al valore del giocatore"), l'ultima puntata del tormentone è stata scritta da Bruno Conti, agente del centrocampista ex Valencia e Racing Club de Avellaneda.

"Ogni settimana l'Udinese aumenta di un milione il prezzo del mio assistito, eravamo partiti da 10 milioni e ora siamo già a 15. In base alle promesse di fine stagione Rodrigo ha detto più volte di voler cambiare maglia e la Fiorentina per lui rappresenta la soluzione perfetta", ha evidenziato il procuratore in un'intervista a 'Tuttomercatoweb'.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 10:45