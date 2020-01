De Paul interviene sul suo futuro

Nonostante le voci che lo coinvolgono regolarmente ad ogni sessione di calciomercato, Rodrigo De Paul continua a pensare all'Udinese, che l'argentino sta trascinando fuori dalla zona calda della classifica a suon di gol e assist: "Si parla sempre del mercato, ma io sono contento perché sto dimostrando che mi sto concentrando in campo – ha dichiarato l'argentino a Dazn, dopo la vittoria dell'Udinese contro il Sassuolo -. Quello che succede fuori non lo posso controllare".

"Per queste questioni ci sono il procuratore e la società, io non posso fare niente – ha spiegato De Paul -. E' inutile pensarci perché farei solo il mio male. Quando sono iniziate certe voci, due anni fa, sicuramente ci prestavo più attenzione, ma ora non le ascolto più”.

