Il trequartista dell'Udinese Rodrigo De Paul a Radio Rivadavia ha rivelato un retroscena di mercato che lo riguarda.

"C'era la possibilità per me di passare alla Fiorentina, ma l'Udinese ha insistito e mi ha fatto capire quanto potessi essere importante per la squadra. Alla fine me ne sono rimasto volentieri in Friuli". De Paul è a Udine dal 2016: in tre stagioni ha disputato 86 partite tra campionato e coppe, e segnato 14 gol.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 12:35