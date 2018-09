De Paul ora pensa in grande

Rodrigo De Paul, in estate, sembrava destinato a lasciare l'Udinese: la Fiorentina era pronta ad accoglierlo ma con la famiglia Pozzo, proprietaria del club bianconero, non è stata trovata la quadra per il suo trasferimento in viola.

L'argentino, però, non ha subito alcun contraccolpo psicologico. Anzi è stato protagonista di una partenza al fulmicotone con gol e grandi giocate, fondamentali per la formazione friulana.

Ora De Paul sogna in grande e inizia a pensare alla convocazione in nazionale. Lo ha detto al 'Bentegodi', al termine della gara con il Chievo, consapevole però che non sarà per nulla facile indossare il biancoceleste della Seleccion che fu di Maradona e che ora è di Messi.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 08:25