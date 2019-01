De Paul-Perisic, il popolo interista si ribella

I movimenti di mercato in casa Inter sono già cominciati e anche se sono movimenti che riguarderanno il futuro di alcuni giocatori solo da giugno, stanno già facendo molto discutere i sostenitori nerazzurri. Il nome caldo è quello di Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese che sembra davvero essere ad un passo dal diventare un giocatore interista.

Il club friulano lo valuta circa 35 milioni e l’offerta si aggira sui 28-30 più eventuali bonus. A quanto pare però gli interisti non sono contenti, perché se è vero che c’è chi sostiene che De Paul possa essere molto utile nel giro palla specialmente con le cosiddette “piccole” la maggioranza di coloro che frequentano i forum nerazzurri sono delusi, in quanto vorrebbero anche un solo colpo da 70 milioni e non chi considerano un semplice rincalzo.

De Paul del resto potrebbe arrivare in quanto sostituto di Perisic, da molti dato in partenza a fine anno (sebbene i due abbiano delle caratteristiche molto diverse fra loro) e che in tanti temano possa essersi definitivamente svalutato. In tanti lamentano il fatto che la società non abbia la reale intenzione di andare a colmare il gap che la separa dalla Juventus e pensano che a causa delle regole imposte dal Fair Play finanziario l’unico modo per poter fare un esborso davvero importante per un giocatore di prima fascia sia quello di vendere prima uno dei pezzi da novanta della scuderia interista, come ad esempio Skriniar ma soprattutto il capitano e bomber Mauro Icardi (che non ha ancora rinnovato).

SPORTEVAI.IT | 24-01-2019 10:43