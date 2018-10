De Paul svela un retroscena

Durante un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Rodrigo de Paul ha svelato un retroscena di mercato: "In estate mi voleva la Fiorentina, ma Velazquez ha detto che credeva in me e ho deciso di rimanere".

Proprio in estate c'è stato un lungo braccio di ferro tra l'Udinese e il club viola, scatenato dalle dichiarazioni del procuratore dell'ex Valencia: "Ogni settimana l'Udinese aumenta di un milione il prezzo del mio assistito, eravamo partiti da 10 milioni e ora siamo già a 15. In base alle promesse di fine stagione Rodrigo ha detto più volte di voler cambiare maglia e la Fiorentina per lui rappresenta la soluzione perfetta".

De Paul è arrivato in Italia nel luglio 2016 dopo aver vestito le maglie di Racing Club de Avellaneda e Valencia. Con l'Udinese ha disputato ottantadue partite, mettendo la firma su dodici gol e quindici assist. Il contratto che lo lega al club friulano scadrà nel 2021 ma l'italo-argentino ha diverse pretendenti tra cui Fiorentina, come svelato dal giocatore stesso, e Milan, che è da tempo ala ricerca di un centrocampista duttile e di qualità.



SPORTAL.IT | 06-10-2018 11:15