De Raffaele: "40 tiri liberi a 18..."

Il coach di Venezia Walter De Raffaele al termine di gara 4 commenta così la sconfitta con Sassari che ha rimesso la serie in equilibrio: "Non era facile giocare una partita così, sapendo che Sassari avrebbe dato tutto, essendo una partita importante per loro. Abbiamo giocato una partita coraggiosa, loro all'inizio l'avevano messa molto sul piano fisico sui contatti. Devo dire che giustamente Sassari è stata avanti per lunghi tratti anche se dopo l'intervallo abbiamo mostrato tutt'altra faccia. Siamo rientrati fino alla palla del pareggio, Sassari è stata brava a vincere".

"Poi lo dico senza polemica ma per analizzare i dati, 40 tiri liberi a 18 in una partita punto a punto incidono, poi le valutazioni le fate voi… lo dico senza polemica. Non tolgo meriti a nessuno, si può dire senza odiarsi, non faccio polemica, sennò qui si fa tutte le storie italiane che non si può dir niente se no sei un coglione…".

"Adesso ci rivedremo tra 48 ore, è stata una partita decisa da piccoli episodi e da questo dato che incide in un risultato punto a punto".

SPORTAL.IT | 16-06-2019 23:45