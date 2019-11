De Raffaele: "A Varese serve maturità"

Il coach di Venezia Walter De Raffaele in conferenza stampa ha parlato della partita di domenica contro Varese: "Varese storicamente è una squadra difficile per noi, ma generalmente difficile per tutti per la qualità che dimostra, soprattutto in casa, quando tutte le loro caratteristiche si amplificano".

"Una squadra che si è molto rinnovata rispetto all’anno scorso, ma che ha mantenuto quelle che sono le sue caratteristiche, ovvero una grandissima difesa di tutti i giocatori, con grande pressione e grande uso del corpo, l’utilizzo importante del contropiede e del tiro da 3 punti. In tutto questo, Caja è un grande interprete e un grande insegnante. Credo che noi dovremo essere bravi a limitare le folate offensive in cui loro si esaltano e in cui Mayo, che conosciamo dai suoi trascorsi, riesce veramente a spaccare le difese, Simmons è una presenza sotto canestro e anche gli altri, di contorno, non sono meno importanti. Una squadra quindi importante, da affrontare con grande maturità. Noi dovremo andare a cercare di fare risultato, limitando queste che sono le loro caratteristiche e puntando su quelle che sono le nostre", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 19:44