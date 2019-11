De Raffaele: "Affrontiamo Sassari al momento giusto"

Il coach di Venezia Walter De Raffaele ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Dinamo Sassari, in programma domenica sera alle 20.45: "Sassari è squadra di grande qualità, che conosciamo sia per averla già incontrata in Supercoppa, sia perché l’intelaiatura è rimasta quella importante dello scorso anno, su cui hanno aggiunto giocatori di altissimo livello, come Jerrells e Mclean. Sassari sta facendo molto bene, sia in campionato che in Coppa. Ed è una partita importante, anche al di là del passato, che ormai è andato ed è finito. Credo che sia il momento giusto, per noi, di avere una partita così, contro una squadra che punta dritta allo scudetto. L’abbiamo in casa, quindi avremo bisogno del calore di tutto il nostro pubblico".

"Arriviamo da un periodo di tante trasferte, credo anche positivo, al di là di quella di Brindisi. Un periodo duro, per i viaggi che abbiamo fatto, però anche con la voglia, il desiderio di incontrare una squadra così importante. Credo che sia un test che arriva al momento giusto e che sarà importante affrontare con grande attenzione, perché Sassari è squadra con tante possibilità diverse: tanto gioco di post basso, tante situazioni di contropiede, tante bocche da fuoco. Comunque la conoscenza tecnica c’è, perché è una squadra che non si discosta molto da quella fatta vedere in Supercoppa, però le dobbiamo grande rispetto e dobbiamo affrontarla con molta, molta attenzione", sono le sue parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 18:37