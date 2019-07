De Raffaele: "All'inizio dell'anno ero frustrato"

Il coach della Reyer Venezia Walter De Raffaele è tornato sulla stagione dei lagunari campioni d'Italia. "E' stato un anno molto duro. La mia frustrazione all'inizio era quella di non riuscire a far breccia nel gruppo per creare armonia nell'ambiente, non riuscire a tirare fuori quel senso di appartenenza per rendere la squadra più coesa", sono le sue parole sul sito ufficiale della società.

"Alla fine del percorso abbiamo trovato noi stessi come gruppo e la soddisfazione per lo scudetto vinto è stata più grande".

SPORTAL.IT | 08-07-2019 12:56