De Raffaele: "Ambiente carico a Bologna"

Il coach della Umana Reyer Walter De Raffaele ha parlato al sito ufficiale del club veneto in vista della sfida con la Fortitudo Bologna in programma domenica 29 settembre alle 18.30 al PalaDozza di Bologna (diretta su Eurosport Player). "Innanzitutto, andremo a inaugurare il ritorno di Bologna in Serie A e quindi sicuramente assisteremo a uno spettacolo di pubblico come è nella tradizione di Bologna, con tutto il loro entusiasmo. Oltretutto, vengono da una bella vittoria a Pesaro, quindi ci sarà un ambiente molto carico" ha raccontato.

"Noi dovremo cercare di fare una partita molto attenta, mentalmente solida. Dovremo cercare di migliorare quello che non è andato bene con Trieste, come la fluidità di esecuzione e il controllo dei rimbalzi, cercando di far sì che sia una partita profonda di 40 minuti. Sappiamo che ci sarà un livello atletico molto alto e quindi dovremo essere capaci anche di dosare i minutaggi" ha aggiunto il timoniere dei lagunari.

SPORTAL.IT | 27-09-2019 17:53