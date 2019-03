Walter De Raffaele cerca la chiave per battere Sassari. “È una squadra che conosciamo, che abbiamo già incontrato tre settimane fa, con gli esiti ben noti. Loro stanno lavorando per cercare ancora più amalgama, ma sono comunque reduci da una bella vittoria in Fiba Cup fuori casa. Arriveranno certamente con fiducia per giocare una partita in cui credo che la differenza saranno il livello fisico della contesa e il livello di aggressività mentale che si metterà” ha detto il coach della Reyer.

“È naturale che dovremo avere un altro tipo di faccia rispetto a quella che è stata non tanto la partita di Bologna, quanto quella di Novgorod, rispetto a cui, per noi, è importante anche il recupero delle energie da una trasferta che è stata durissima, al di là del risultato, svuotandoci a livello di energie” ha aggiunto De Raffaele.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 11:45