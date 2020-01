De Raffaele: "Ecco perché sono i più forti"

Il coach di Venezia, De Raffaele, ha parlato dopo il ko interno con la Virtus: "Credo che sia stata una partita divisa in due parti. Nel primo tempo avremmo meritato di chiudere in maniera diversa perché finché abbiamo avuto energia abbiamo impattato. Nel secondo la Virtus ha dimostrato di essere più forte e ha vinto con il suo grande talento. Abbiamo perso positività e Bologna d’altro canto ha preso grande fiducia".

"Noi avevamo difficoltà nel ruolo delle guardie, non riuscivamo a prendere vantaggio, avevamo anche un po’ di assenze, ma questo non leva niente a Bologna che ha giocatori di altissimo livello e l’ha dimostrato stasera. Ripeto ancora una cosa, la Virtus ha dimostrato il motivo per cui è prima in classifica. Noi dobbiamo giocare per vincere. Non per non perdere perché fino a giugno lo scudetto ce l’abbiamo noi cucito sul petto".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 23:18