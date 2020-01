De Raffaele elegge le migliori del campionato

Dopo le ultime, sofferte vittorie contro Roma e Pesaro, la Reyer Venezia inizierà il 2020 con l'impegnativa sfida esterna contro Brescia, una delle rivelazioni della stagione nonché avversaria dei campioni d'Italia anche a metà gennaio in Eurocup.

Coach Walter De Raffaele ha inquadrato così in conferenza stampa la gara contro la squadra di Vincenzo Esposito: "Brescia è la squadra che, insieme a Bologna e Sassari, credo sia maggiormente in condizione in questo momento. È un roster con tanta qualità, che sta disputando un’ottima stagione, con grande merito, sia per quanto riguarda il campionato italiano che in Eurocup, in cui tra l’altro sarà in gruppo con noi nella seconda fase. È una squadra con idee, e questo credo che sia per grande merito di coach Esposito. Comunque abbiamo la capacità, l’esperienza e anche la qualità per fare bene. Gioca una pallacanestro anche molto fisica, per cui credo che noi dovremo impattare questa fisicità in ogni situazione di uno contro uno".

"È inutile dire che per noi è una partita importante – ha concluso De Raffaele – Perché potrebbe voler dire, oltre a due punti conquistati in trasferta, anche la certezza della Coppa Italia, un traguardo a cui teniamo, e anche dare continuità ai risultati delle ultime giornate".



SPORTAL.IT | 02-01-2020 19:21