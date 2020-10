De Raffaele elogia la difesa

Il coach di Venezia Walter De Raffaele ha analizzato la vittoria contro Cantù: “Mi è piaciuta la risposta concreta in termini difensivi dei miei giocatori, tutti si sono sacrificati, specie nei primi due quarti di gioco, quando Cantù si è rifatta sotto. Noi, però, siamo stati bravi. Rispetto all’ultima partita ho visto il desiderio di aiutarsi, aspetto che si è palesato soprattutto nel primo tempo”.

“Naturalmente ci sono stati degli errori, che abbiamo commesso e che commetteremo ancora, servirà soltanto sistemarli. Mi è piaciuto anche il gioco, eccezione per alcuni tratti, ma preferirei soffermarmi sulla prestazione difensiva della squadra. C’è stata volontà da parte dei giocatori di fare un passo in più in campo, elemento importante per la vittoria”.

OMNISPORT | 18-10-2020 21:20