De Raffaele esulta: "Li abbiamo limitati"

Walter De Raffaele si gode la vittoria della Reyer Venezia nella gara-1 della serie scudetto con la Dinamo Sassari e nel dopo partita racconta le chiavi del sudatissimo successo orogranata.

"Ci abbiamo messo più energia noi. Non possiamo giocare da prime ballerine, dobbiamo giocare da gente umile, da lavoratori. In campo è necessario sbattersi, rimboccarsi le maniche senza fare tanto i sofisticati. Siamo molto terra terra e dobbiamo continuare a lavorare", le sue parole.

"Questa è una grande vittoria per come si era messa la partita – ha proseguito il coach dell'Umana nella sua analisi -. Abbiamo lottato, ma abbiamo ancora tante cose da sistemare. Siamo stati molti bravi nei primi due tempi seguendo il piano partita, Sassari è una grande squadra con tanti giocatori offensivi. Ma dal punto di vista difensivo li abbiamo limitati, credo sia la prima volta che fanno 70 punti. Questa sarà la matrice, ora dobbiamo crescere in questa serie, ma chiaramente è meglio ritrovarci sull'1-0 per noi che per loro".

