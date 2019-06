De Raffaele ha fretta di chiudere

Venezia domina Sassari nella gara 5 della finale scudetto e vede a un passo la conquista del titolo.

Palpabile la soddisfazione del coach Walter De Raffaele nella conferenza stampa al termine della gara: "La vittoria è importantissima, in particolare per come è venuta, perché ci porta in vantaggio e perché ci manca una sola vittoria, che cercheremo di ottenere già a Sassari".

"Siamo stati molto solidi in fase difensiva con qualche sofferenza fisiologica nei rimbalzi, ma mi complimento con i ragazzi per l’atteggiamento avuto – ha aggiunto De Raffaele – Giocando bene in difesa abbiamo potuto fare molti contropiede e abbiamo anche fatto 16 assist. Comunque non è ancora finita, Sassari è forte".

SPORTAL.IT | 19-06-2019 00:14