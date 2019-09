De Raffaele: "L'inerzia era in mano a loro"

“Non abbiamo giocato una bella partita ma non è mancata la voglia di difendere. In attacco abbiamo invece faticato quando in campo c'erano giocatori che si conoscono poco”. Walter De Raffaele analizza così la vittoria conquistata in volata dalla Reyer su Trieste.

“Abbiamo ottenuto il successo quando l’inerzia era davvero in mano a Trieste Non posso che essere contento” chiosa il coach dei lagunari.

VENEZIA – TRIESTE 78 – 73

Umana Reyer Venezia: Udanoh 7, Casarin ne, Stone 2, Bramos 25, Tonut 14, Daye 7, De Nicolao 6, Filloy 3, Chappell 5, Pellegrino, Cerella, Watt 9. All. De Raffaele

Pallacanestro Trieste: Coronica, Cooke 6, Peric 2, Fernandez 11, Schina ne, Janelidze ne, Cavaliero 6, Da Ros 2, Mitchell 12, Elmore 13, Justice 21. All. Dalmasson

SPORTAL.IT | 26-09-2019 23:16