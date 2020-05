De Raffaele non dimentica l'EuroCup

La stagione italiana è ufficialmente terminata, ma quella europea resta in bilico con alcune squadre italiane impegnate. Tra queste la Reyer Venezia, impegnata in EuroCup dove, in caso di ripresa, affronterebbe ai quarti gli spagnoli dell'Unicaja Malaga.

Il tecnico Walter De Raffaele, in questo senso, ha promesso di tenere alta la tensione della sua squadra: "Siamo in attesa delle decisioni sulla ripresa dell’EuroCup, se si dovesse ripartire noi ci faremo trovare pronti" ha dichiarato durante una diretta YouTube curata da 'A Better Basketball'.

"Ho la sensazione che sia successo tutto dieci anni fa, tante sono le cose drammatiche successe dopo la bellissima vittoria in Coppa Italia – ha detto De Raffaele -. Fermarsi? E' stata la scelta giusta anche se, sportivamente parlando, avevamo la sensazione che la Reyer avesse finalmente trovato la propria identità dopo un inizio stagione complicato".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 17:40