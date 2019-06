De Raffaele non si abbatte: "Vincere a Sassari"

Il coach di Venezia Walter De Raffaele ha analizzato così il ko contro Sassari in gara 2: "Importante è stata l'energia con cui Sassari ha affrontato tutta la partita. Ha avuto un impatto molto duro negli uno contro uno, ma in generale ha avuto più energia in tutte le situazioni di gara, soprattutto a rimbalzo nel primo tempo. Siamo stati quasi sempre a rincorrere e non c'è dubbio che Sassari abbia vinto con merito. Noi stavamo per rientrare nel terzo quarto ma non abbiamo trovato quel canestro che ci potesse rimettere davvero in corsa. Se è vero che in attacco abbiamo sbagliato tanti tiri aperti posso dire che la difesa non è stata buona, abbiamo concesso troppe cose in cui la Dinamo ha preso fiducia".

Ora si va in Sardegna: "Adesso dobbiamo andare a Sassari a fare risultato. Non cambia nulla, ho sempre detto che il fattore campo conta poco", sono le parole riportate da pianetabasket.com.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 23:43