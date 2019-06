De Raffaele non vede una favorita

E' in programma domani sera gara 1 della finale scudetto tra Umana Reyer e Banco Sardegna Sassari. Il PalaTaliercio si presenterà sold out per l'occasione della seconda finale per entrambe le squadre: entrambe hanno vinto la serie giocata in precedenza. Venezia ha battuto Trento nella stagione 2016/17 per 4 a 2, Sassari ha sconfitto Reggio Emilia per 4 a 3 nei playoff del 2015. Venezia ha giocato la sua unica finale scudetto con il fattore campo a favore, mentre Sassari ha dovuto vincere a Reggio Emilia la gara decisiva. Il bilancio dei precedenti tra le due squadre dice 16 a 12 a favore di Sassari.

E' la prima volta nella storia dei playoff che arrivano alla serie finale la numero 3 e numero 4 del tabellone. "C'è grande soddisfazione per disputare la seconda finale scudetto a distanza di soli due anni dalla prima: come dico sempre è importante godersi questo momento e quest'epoca Reyer" le parole di coach Walter De Raffaele alla vigilia.

"Affrontiamo questa finale con molta serietà ma anche con leggerezza ed entusiasmo – aggiunge -. Non credo ci sia una favorita di partenza, credo che sarà una serie molto difficile ed equilibrata. Sassari è una squadra che nel corso della stagione è cresciuta in maniera esponenziale vincendo anche la FIBA Europe Cup e inanellando una serie incredibile di ventidue vittorie consecutive, frutto del lavoro e della grande qualità del roster. Soprattutto la Dinamo è una squadra che ha grande fiducia e che è anche riuscita a metterla in campo nei playoff, non avendo ancora perso una partita".

SPORTAL.IT | 09-06-2019 20:47