De Raffaele prende con le pinze la Fortitudo

Il tecnico della Reyer Venezia, Walter De Raffaele, ha presentato la sfida tra la sua squadra e la Fortitudo Bologna, in programma al 'Taliercio' sabato alle 20.45.

“Prima di tutto, credo sia doveroso fare i complimenti alla Fortitudo, perché ha giocato un girone d’andata veramente ad altissimo livello, mostrando che, per quanto lo sia, non la si possa considerare una neopromossa – ha detto De Raffaele -. Nel senso che, per qualità ed esperienza dei giocatori, al di là della cornice di pubblico quando gioca in casa, ha dimostrato di essere una squadra molto solida, molto quadrata, conquistando con grande merito l’accesso alle Final Eight. Già questo la dice lunga su che tipo di partita sarà".

"Noi abbiamo l’obbligo di provare a proseguire con l’entusiasmo, l’energia e l’attenzione che abbiamo dimostrato in queste ultime partite – ha proseguito il coach della Reyer -, per dare continuità al lavoro fatto, sapendo, ripeto, che avremo di fronte giocatori di grande spessore. Perché Aradori, Leunen, Stipcevic li conosciamo bene, ma anche Sims sta facendo una stagione veramente importante. E nel complesso è una squadra che ha tanti punti nelle mani e spesso ama giocare in campo aperto. E non dimentichiamo che abbiamo perso anche la partita d’andata".

SPORTAL.IT | 16-01-2020 18:54