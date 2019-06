De Raffaele rende onore a Sassari

Venezia fallisce il primo match point per conquistare il quarto scudetto della propria storia. A Sassari la squadra di De Raffaele esce sconfitta per 87-77 e dovrà giocarsi tutto in gara 7, con il vantaggio del fattore campo.

Questa l’analisi della gara del Palaserradimigni da parte del tecnico toscano in conferenza stampa: “È stata la partita che doveva essere. Dura, maschia. Sassari ha avuto il pregio di avere continuità in questo per 40 minuti. Abbiamo fatto bene per i primi due quarti, poi due canestri alla fine del terzo quarto hanno girato l’inerzia e il divario si è allargato. Hanno vinto meritatamente, abbiamo affrontato una squadra con tanto talento. La cornice di pubblica e il contesto sono stati bellissimi così come la partita. Abbiamo subito la loro fisicità, avremmo dovuto cercare più contatti e guadagnare più falli. Adesso cambiamo campo e torniamo a casa nostra. Ci giocheremo 10 mesi massacranti in 40 minuti".



SPORTAL.IT | 21-06-2019 00:14