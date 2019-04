De Raffaele si aspetta un clima caldo

Dopo avere battuto in volata la Pallacanestro Cantù la Reyer Venezia va a fare visita all’Alma Trieste. “Una delle squadre più in forma nel ritorno, con un filotto di vittorie aperte – dice Walter De Raffaele -. Merita. E’ una squadra profonda, con qualità a cui è stato aggiunto Dragic che è di altro livello: qualità importante che ha portato a vittorie di peso. Dovremo essere solidi, soprattutto in difesa”.

“Le vicende societarie hanno compattato ancora di più la formazione giuliana, ci aspetta un clima caldo ma corretto come è sempre stato il pubblico di Trieste. Noi stiamo cercando di entrare nella migliore posizione di griglia playoff e la condizione per iniziarli nella maniera migliore” aggiunge il timoniere dei veneti.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 16:15