De Roon fatto fuori da Sarri firma per la Roma ma non è felice nessuno tranne Gasperini, social in rivolta

Il centrocampista olandese non trovava spazio nel 4-3-3 della Dea, in giallorosso si giocherà il posto con Cristante, a Bergamo lo rimpiangono ma in Capitale lo rinnegano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nel giro di valzer dei mediani c’è stata una mezza rivoluzione: la Juve che voleva Kessie si ritrova costretta a puntare Sarr, l’Atalanta che beffa Carnevali e la Roma e ingaggia l’ivoriano ex Milan e Gasperini che fiutata la situazione chiama la sua ex squadra, chiede ed ottiene De Roon. In poche ore è successo quello che neanche si poteva immaginare nei due mesi precedenti di mercato ma l’operazione-lampo che ha portato il centrocampista olandese in giallorosso è piena di risvolti da raccontare.

De Roon contento a metà

De Roon sosterrà già oggi le visite mediche ed è stato accolto da pochi tifosi quando è sbarcato a Fiumicino. Da Zingonia, prima di raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio, il giocatore ha fatto capire a Raisport che non poteva rifiutare l’offerta ma che non riesce a gioire :”Mi ha chiamato ieri Gasperini, mi ha fortemente voluto. Per com’era la situazione qui era la cosa più giusta da fare, ma non sono felice. E’ stato un blitz ed è stato difficile discuterne con la mia famiglia e con la società, pensando anche a come l’avrebbero presa i tifosi. Per il legame che ho con loro e con la città provo molte emozioni, sento un peso sul cuore”. Con l’Atalanta il nazionale olandese ha disputato 445 partite, record di presenze ma con l’arrivo di Sarri è cambiato tutto: nel 3-5-2 di Gasperini era insostituibile ma con il 4-3-3 del tecnico di Figline non ha trovato spazio:”Tutto quest’ultimo mese è stato difficile, è dal mio ritorno dai Mondiali che ho il mal di pancia. Non stavo giocando. Non è stato per niente facile. Dovrei essere contento, ma non riesco a esserlo”.

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De Roon saluta i tifosi dell’Atalanta

Su Instagram, in una delle sue stories, l’addio a Bergamo: “Cari Atalantini, ad unirci ci saranno sempre dieci indimenticabili anni. Ci sono molte cose che voglio dirvi e presto ci sarà modo. Vi voglio bene. Marten”. Ed anche Bergamo gli voleva bene. Se tanti addii in passato (Lookman su tutti) erano stati accolti con veleni e polemiche, il popolo bergamasco per De Roon ha solo belle parole. Tanti messaggi commossi sui social mentre ieri, quando l’affare non era ancora ufficiale, la Sud dello stadio della Dea aveva appeso uno striscione esplicito fuori dalla sede della società, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia: “Marten: se sono solo voci meglio così. Per noi il tuo futuro non può essere lontano da qui”, recita il telone, scritto a caratteri cubitali neri”.

Gasperini garantisce ma la piazza romana non lo ama

Reazione opposta dei tifosi della Roma che da ore stanno inondando il web con messaggi ostili al giocatore, salvo poche eccezioni. Non era lui il colpo di mercato che speravano. L’unico davvero felice in questa vicenda è Gasperini. Il tecnico della Roma spiega cosa è successo quando è sfumato Kessie: “L’idea De Roon è nata velocemente nel giro di 24-48 ore. Una situazione che lui aveva dopo tanti anni di Atalanta e non rientrava nei piani. C’era questa opportunità e mi sono messo in contatto con Percassi. In pochissimo tempo hanno preso questa decisione e lo hanno lasciato libero di decidere.

Nonostante l’età è un giocatore integro. Con lui mettiamo dentro un altro capitano. Così El Aynaoui ha la possibilità di una nuova esperienza. Anche sotto l’aspetto economico è importante perchè ci dà possibilità di muoverci su un altro ruolo. Diamo una svolta fisica forte a questa squadra che ne ha bisogno così come di personalità. Marten è olandese come Malen e compensa gli argentini…. Sono sicuramente contento e credo che sotto questo aspetto ne usciamo solidi”.

La piazza non lo ama ma Gasp garantisce: “Quando lo conoscerete capirete che è una persona solida. L’operazione ci dà l’opportunità di avere un calciatore di valore. Non è di prospettiva ma ci dà l’opportunità di concentrare gli sforzi in un altro ruolo. Abbiamo preso i capitani e avevamo bisogno anche dell’estro di alcuni e siamo messi bene. Quindi è un’operazione che è nata così. Anche io quando sono arrivato non ero dei più amati. Lui è una bella persona, è divertente”.