Il presidente del Venezia Joe Tacopina in un'intervista a Dazn ha lanciato un messaggio a Daniele De Rossi, tornato in Italia dopo l'esperienza al Boca Juniors: "Daniele lo sento ancora, spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato a Venezia".

"Dai, va bene Buenos Aires, ma chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?", le parole del numero uno dei lagunari.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 12:57