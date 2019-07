De Rossi, compleanno in volo

Nella giornata di oggi, De Rossi festeggia il suo compleanno numero 36. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex bandiera giallorossa dovrebbe festeggiare il suo compleanno in volo. Lo aspettano in Argentina per la sua nuova avventura al Boca Juniors.

Grande l'attesa, al Boca, per De Rossi, già idolo della tifoseria. Il futuro compagno di squadra Fabra è diventato argentino, liberando così il posto da extracomunitario che verrà preso proprio dal Campione del Mondo 2006.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 07:59